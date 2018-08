Kendall Jenner wird erneut von anderen Models angefeindet

In den Tagen nach dem Posting hagelte es für Kendall Jenners Aussage herbe Kritik. Für viele von ihnen ist es essentiell, so viele Shows wie nur möglich zu ergattern, da sie finanziell davon abhängen. Via Instagram-Stories meldete sich Daria Strokous zu Wort, die aus Russland stammt. "Was zum Geier auch immer diese Mädchen machen, ist, sich hineinzuhängen, um sich hochzuarbeiten und versuchen Geld zu verdienen, damit sie für sich und ihre Familien sorgen können."

Kollegin Teddy Quinlivan kritisierte Jenners unbedachte Worte ebenfalls auf Instagram: "Wenn du Glück hast, gehörst du zu jenen Mädchen, die genug Geld machen, um keine Schulden bei ihrer eigenen Agentur zu haben und vielleicht sogar aus ihrem Model-Appartment ausziehen können", so das Model. "Models kommen nicht einfach aus Calabasas (Anm.: Stadt neben L.A, wo die Kardashians leben), sondern Somalia, der sibirischen Tundra, einem Dorf in China oder einem Trailer-Park in Tennessee.

Auch zahlreiche Nicht-Models kommentierten unter dem Instagram-Posting des Love-Magazins und bezeichneten Kendall Jenners Aussagen als "respektlos" und "enttäuschend". Diese verteidigt sich nun auf Twitter. Ihre Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen worden und sie habe immensen Respekt vor ihren Kollegen.