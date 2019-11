Katie Holmes veröffentlichte das mutigste Outfit-Foto der Woche

"Ich liebe es, wie schön und natürlich du dich mit deinem Körper gibst", schrieb einer ihrer Fans. "Du hast keine Angst deinen Körper so zu zeigen, wie er wirklich ist." Eine andere Frau schireb: "So mutig! Ich liebe es, dass du die Schwangerschafts-Krieger-Male ganz dezent zeigst. You go girl!". "Die wahre Schönheit einer Mutter", kommentierte eine weitere.

Vielleicht hat Katie Holmes auch der einen anderen Kollegin Mut zu mehr Natürlichkeit gemacht. Denn auch diese meldeten sich in den Kommentaren zu Wort. Freundin Naomi Watts schrieb: "Hinreißend!". Recht hat sie.