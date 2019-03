Katie Holmes' moderne Styling-Idee für die klassische Bluse

Von ultramodischen Looks hält Katie Holmes bekanntermaßen nichts. Im Leo-Look von Kopf bis Fuß würde man die Schauspielerin ebenso wenig sehen wie in strassbesetzten High Heels. Die 40-Jährige setzt lieber auf zeitlosere Outfits und versieht diese immer mit einem extra Hingucker.

So geschehen vergangene Woche in New York. Holmes wurde auf dem Weg zu einem Termin von Paparazzi abgelichtet. Statt sich für ein klassisches Business-Outfit zu entscheiden, stylte die Ex-Frau von Tom Cruise ihre blaue Bluse zu einem überraschenden Unterteil. Die deutlich coolere Alternative zur altbekannten Stoffhose: ein Rock aus Lackleder.