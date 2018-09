Julia Roberts reagiert gekonnt auf Kritik zu ihrem Nagellack

Mit negativen Kommentaren sind Prominente in den sozialen Medien ständig konfrontiert. Julia Roberts gehört zu jenen, die normalerweise nicht auf Kritik und Häme reagiert. Auf Instagram sah sich die Oscar-Preisträgerin nun aber dennoch veranlasst einem "Fan" in seine Schranken zu weisen.

Auf dem Account "The Vintage Costumer Collector" wurde ein Foto der 50-Jährigen von den Filmfestspielen in Toronto veröffentlicht. Dieses zeigt Roberts in einem schwarzen Kleid des Designerduos Dsquared auf dem roten Teppich. Das Outfit wurde mit einem Look von Filmlegende Joan Crawford verglichen. Eine Frau störte sich jedoch an der Auswahl von Julia Roberts Nagellack.