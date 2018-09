Fashion Week: Christina Aguilera kam als schriller Vogel

Von Album zu Album hat sich Christina Aguilera in der Vergangenheit immer wieder künstlerisch neu erfunden. Passend dazu hat die Sängerin auch immer ihren Look verändert. Mal verkörperte sie mit bauchfreien Oberteilen und platinblonden Haaren den Inbegriff des American Girl, dann wurde die Mähne schwarz und die Outfits düsterer. Welches Konzept die 37-Jährige aktuell verfolgt, ist nicht ganz klar.

XL-Herzerlmantel

Jedenfalls zeigte sich der Star bei der aktuell in New York stattfindenden Fashion Week in recht gewöhnungsbedürftigen Kreationen. Am Samstag besuchte Aguilera die Shows in einem übergroßen schwarzen Print-Pullover mit Leuchtstreifen, zu dem sie Overknee-Stiefel mit Blockabsatz kombinierte. Mit dunkelrotem Lippenstift setzte sie einen optischen Kontrast zum platinblonden Haar.