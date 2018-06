Dieser Frau vertrauen Profi-Kicker bei ihren Outfits

Da kann Brasiliens Superstar Neymar noch so gut spielen: Wenn er sich kurz vor der WM die Haare blondiert, kennt das Netz kein anderes Thema als seine Frisur (in diesem Fall fielen die Meinungen eher spöttisch aus, siehe Foto). Damit derartige Stil-Fehlpässe nicht passieren, wenden sich viele Fußballer an Jill Asemota. Die Deutsch-Nigerianerin arbeitete als Model und berät heute Profi-Kicker in Sachen Mode – so vertrauten bereits Kevin Trapp, Lukas Podolski und Loris Karius auf ihr Stilgespür. Dem KURIER verrät die studierte Medienwissenschaftlerin, welcher Spieler stilmäßig die Nase vorn hat und warum es nicht egal ist, was Fußballer abseits des Rasens tragen.

KURIER: Die wichtigste Frage zuerst – wie finden Sie Neymars neue Frisur?

Jill Asemota: Blonde Hairstyles sind während der WM schon länger gefragt. Neymars Locken-Cut ist ist meiner Meinung aber nicht gelungen und wirkt etwas albern. Ihm stehen dunkle Haare deutlich besser.