WM-Look: Netz spottet über Neymars "Spaghetti-Frisur"

"Also die Frisur von Neymar sieht aus wie mein Mittagessen, war nur nicht so teuer" - Sprüche wie diese muss derzeit der teuerste Spieler der Welt über sich ergehen lassen. Der 26-Jährige bestritt am vergangenen Sonntag sein erstes WM-Spiel mit einer Frisur, die Fußballfans irritierte und zu so manch spöttischem Spruch inspirierte. Der brasilianische Sportler betrat das Spielfeld mit blonden gelbstichigen Locken unter denen ein dunkler Ansatz hervorlugte.