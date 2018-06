So teuer ist der Klebespaß: Die große Panini-Sticker Rechnung

Vom Schulhof bis in die Chefetagen: Ein 80-seitiges Heft, das darauf wartet, mit Bildern von Messi, Salah, Neuer, Lewandowski, Suarez und Co. gefüllt zu werden, ist momentan Objekt der Begierde in den verschiedensten Freundeskreisen und Altersklassen. Dem ersten, der erfolgreich sein Panini-Album gefüllt hat, sind Ruhm und Verehrung seiner Freunde oder Kollegen gewiss - und zwar egal, ob der Sammler 8 ist oder 48.

Mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Mathematisch betrachtet verhält es sich so: Ein volles Heft hat 682 Sticker. Verkauft werden Packungen zu fünf Stickern um 90 Cent pro Packung. Unsern Beispiel-Sammler nennen wir Klaus. Möchte Klaus ohne Tauschen das Heft voll bekommen, muss er laut Wahrscheinlichkeitsrechnung 4.832 Pickerl kaufen, das entspricht 967 Packungen um saftige 870,30 Euro.

Da der Gedanke an diese Summe vielen Eltern sammelwütiger Kinder das Fürchten lehren dürfte, nehmen wir nun einmal an, Klaus tauscht mit neun weiteren Freunden. „Durch eine ziemlich komplexe Rechnung erschließt sich, dass jeder der zehn Sammler dann 314 Packungen kaufen müsste, also 282,27 Euro zahlen“, erklärt der Mathematiker Helmut Hofbauer.

Das klingt schon besser. Und wenn Klaus einfach 682 Sticker kauft? Hofbauer rechnet vor: Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Sticker passt liegt bei 100 Prozent (682 durch 682). Die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten beiden Sticker passen ist 682/682 * 681/682=99,85 Prozent. Wenn man nun möchte, dass 682 Sticker gleich passen, dann ergibt sich folgender Ausdruck: