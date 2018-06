Fußball-WM: Hype um Outfits der Nigerianer

Was anziehen, wenn man sich als Mannschaft auf den Weg nach Russland zur Fußball-WM macht? Normalerweise lautet die Antwort: Anzug. Nicht so bei den Nigerianern. Während die Kollegen aus Portugal und Island klassisch in Sakko und Hose - gerne auch mit Krawatte - diese Woche bei der Ankunft von der internationalen Presse abgelichtet wurden, durfte es für die westafrikanische Mannschaft etwas ausgefallener sein.

Auf dem offiziellen Twitter-Account posteten die Profi-Sportler ein Foto aus dem Flugzeug. Zu weißen figurbetonten Hosen trugen die Fußballer ein überlanges Hemd mit grünem Flügel-Muster auf der Schulterpartie, passend zum Teamnamen "Super Eagles". Sogar an einen farblich perfekt abgestimmten Hut hatte man gedacht. Hingucker der Looks: Weiße Slipper mit einer grünen Quaste.