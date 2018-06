Portugal gegen Spanien: Der Kracher nach dem Krach

Schon am zweiten Tag hat die WM in Russland die erste echte Schlagerpaarung anzubieten – das iberische Gruppe-B-Duell zwischen Spanien und Portugal am Freitag (20 Uhr MESZ/live ORFeins). Wenn da bei den Fans nicht WM-Stimmung aufkommt? Zumal es bei den Spaniern in der Vorbereitung drunter und drüber ging.

Denn hinter der Verfassung der Spanier steht nach dem Rauswurf von Trainer Julen Lopetegui ein großes Fragezeichen. Mit dem Basken war das Team in 20 Spielen unbesiegt. Europameister Portugal ist dagegen seit neun WM- und EM-Partien ungeschlagen. Lopetegui wurde am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden, weil er ab der neuen Saison das Traineramt bei Champions-League-Sieger Real Madrid übernimmt. Verbandschef Luis Rubiales fühlte sich bei den Verhandlungen und beim Zeitpunkt der Veröffentlichung der prominenten Personalie übergangen. Die Spanier werden nun von Real-Legende Fernando Hierro (50) betreut, dem bisherigen Sportdirektor.

Der Weltmeister von 2010 beschwört nun in der kritischen Phase umso mehr den Teamgeist. Viel mehr bleibt Hierro auch nicht übrig, denn die taktische Ausrichtung kann und will er in der kurzen Zeit nicht mehr verändern.

Viele Spieler wollten Lopetegui behalten: Er hatte Spanien zu einem der Topfavoriten geformt, die bisher letzte Niederlage kassierte das Team 2016 im EM-Viertelfinale gegen Italien noch unter Vorgänger Vicente del Bosque. „Ich werde nicht in zwei Tagen alles einreißen, was in zwei Jahren aufgebaut wurde“, meinte der neue Teamchef Hierro.