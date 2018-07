Interview: Warum Penélope Cruz jetzt Schmuck entwirft

Heiße Couture-Tage in Paris. Da darf die passende Haute Joaillerie nicht fehlen. Von Chanel, Cartier, Chopard oder Van Cleef & Arpels. Glanzvoll mischte sich diesmal auch Schmuck aus Österreich darunter: Gleich nach der Dior- Haute-Couture-Show bat Nadja Swarovski zum "Exclusiven Cocktail Launch". Um eine Schmuck-Kollektion zu präsentieren, die Spaniens Filmstar Penélope Cruz für Swarovski entworfen hat.

Nachhaltigkeit

Der KURIER durfte sich zum exklusiven Interview mit der brillanten Beauty treffen. Erste Frage: "Waren Sie schon einmal in Österreich?" Penélope Cruz: "Noch nicht." Nein, der Kontakt ging gleich einmal über Hollywood. "Man hat mich angerufen und mir erzählt, dass Swarovski Echtschmuck entwickelt und an einer Zusammenarbeit interessiert wäre. Das Treffen mit Nadja hat mich dann vollständig überzeugt. Sie ist so stark, charmant und gescheit und ich mag ihre ethischen Werte", schwärmte die Oscar-Preisträgerin und Umweltschützerin. "Ich habe ja nicht gewusst, dass man Diamanten im Labor herstellen kann – Nadja erklärte mir, sie wolle Schmuck machen, der auf Nachhaltigkeit basiert, also nicht nur schöne Sachen. Das ist mehr, ein Plus, ein Beitrag für die Umwelt. Und das ist mir wichtig."