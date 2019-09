Hochzeit von DJ Tiësto: In diesem Traumkleid gab seine Verlobte das Ja-Wort

DJ Tiësto, der mit Hits wie "Adagio for Strings" weltweiten Ruhm erlangte, hat "Ja" gesagt. Seine Verlobte Anika Backes und ihn zog es für den wichtigsten Tag im Leben an einen ganz besonderen Ort. Mitten in Utahs Wüste, genauer gesagt im berühmten Amangiri Resort, feierte das Paar.

"Ja" in Berta

Vor zwei Jahren hatte der Musiker seiner Model-Freundin an Thanksgiving den Antrag auf den Malediven gemacht. Auf der Suche nach dem Austragungsort dachten sie zunächst an Las Vegas. "Wir haben angefangen nach der perfekten Location zu suchen, haben aber schnell beschlossen, dass wir lieber etwas abgeschiedeneres wollen", erzählte Backes nun im Interview mit der Vogue.

Nachdem sie sich in New York zahlreiche Kleider angesehen hatte, entschied sich das Model für eine Kreation mit A-Linie und Schleppe von Berta und für die After-Party für etwas von Oscar de la Renta. "Der Glitzer auf dem Berta-Kleid in Kontrast mit dem Hintergrund einer natürlichen Wüste war genau die Ästhetik, die wir uns wünschten", so Backes. DJ Tiësto postete im Anschluss an die Trauung Fotos von seiner Braut.