Herbst 2018: Die drei wichtigsten Stiefeltrends der Saison

Western Boots

Cowboy-Stiefel sind der auffälligste Schuhtrend dieser Herbst/Winter-Saison. Modemutige greifen zu Modellen mit der typischen Musterung. Das dänische Label Ganni hat schwarz-weiße Boots lanciert, die als Stilbruch zum Blumenkleid oder Karorock kombiniert werden können. Für all jene, die es schlichter mögen: Viele andere Firmen bieten schwarze Modelle an, bei denen nur die Form an den Wilden Westen erinnert.