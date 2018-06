Größte Süßwasserperle der Welt versteigert

Die größte Süßwasserperle der Welt ist am Donnerstag in einem Auktionshaus in Den Haag für 320.000 Euro verkauft worden. Nach Angaben des Auktionshauses wurde die Perle, die wegen ihres länglichen und kurvigen Aussehens auch "Schlafender Löwe" genannt wird, von einem japanischen Händler gekauft.

Sieben Zentimeter lang

Das Auktionshaus hatte den Preis auf 340.000 bis 540.000 Euro geschätzt. Allerdings hieß es, der Preis sei in Ermangelung von vergleichbaren Perlen schwer schätzbar. Die Perle ist etwa sieben Zentimeter lang und wiegt 120 Gramm.