Fashion Week: Model sorgt mit Auftritt für weltweite Schlagzeilen

Eine Show jagt in Paris aktuell die nächste - in der Hauptstadt findet derzeit die Modewoche statt, bei der die Trends für die Frühjahr/Sommer 2020 Saison präsentiert werden. Über eine Show, konkret über eines der Models, das dort mitlief, redet nun die ganze Branche.

Mit seinem Auftritt bei der Präsentation des Modehauses Maison Margiela sorgt Leon Dame weltweit für Schlagzeilen. Der Deutsche gehört zu den beliebtesten Männermodels, hatte deshalb bei der Show der französischen Marke die Ehre, als letzter über den Laufsteg zu gehen.

Der etwas andere Walk

Wobei der Begriff "Gehen" in diesem Fall nicht ganz zutreffend ist. Was Dame den anwesenden Gästen bot, war vielmehr ein Stampfen und Gallopieren. In schwarzen Hotpants und einer Lederjacke gekleidet sorgte der 20-Jährige mit seinem unorthodoxen Gang selbst bei alteingesessenen Modeprofis wie Anna Wintour für staunende Blicke. Und konnte der für ihren stets undurchdringlichen Gesichtsausdruck bekannten Chefredakteurin der US-Vogue sogar ein Lächeln entlocken.