Fashion Week: Marina Hoermanseder lässt die Neunziger aufleben

In diesem Sinne prägt Marina Hoermanseders Handschrift künftig ja auch das Erscheinungsbild der österreichischen Post. Nach der Ankündigung dieser Zusammenarbeit Ende 2016 und einem ersten Ausblick 2017 wird die Modemacherin nun Ende Jänner in ihre Heimatstadt jetten, zum landesweiten Launch der neuen Arbeitsbekleidungen. Gemeinsam mit der Generaldirektion soll Hoermanseder "das neue Corporate Design und die finale Corporate Fashion" der Post offiziell vorstellen, wurde am Donnerstag in Wien angekündigt.