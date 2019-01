Neue Kollektion: Lena Hoschek steckt Frauen in Männermode

Kleider von Lena Hoschek, dabei denken Modefans an formvollendet in Szene gesetzte weibliche Kurven. Für ihre neue Kollektion hat die Grazerin bei der Männermode "gewildert". Ein Widerspruch ist das nicht: Sanduhr-Silhouette geht auch mit starken Anleihen bei den strengen Klassikern aus der Herrengarderobe, zeigte die Show bei der Fashion Week Berlin. Und erstmals hat sie sich an Jeans gewagt.

Cowboy-Hemd zum bodenlangen Kleid

Seit 2005 setzt das in der steirischen Landeshauptstadt gegründete Label auf von Vintage und traditionellen Stoffen inspirierte nostalgische Designs. Für Herbst und Winter 2019/20 hat sich die Kleidermacherin "Men at work", Männer bei der Arbeit, vorgenommen. Aus "seinem" Kasten borgte sie derbe Materialien, gedeckte Farben und fast die ganze Bandbreite klassischer Kleidungsstücke, denen sie wie gewohnt einen ordentlichen Schuss Sex-Appeal verpasste.