Fashion Week: J.Lo führte legendäres Versace-Kleid nochmal aus

Übrigens gilt Jennifer Lopez' Auftritt in diesem Kleid vor fast zwei Jahrzehnten als die Geburtsstunde von Google Image Search . "Zu dieser Zeit war es die populärste Suchanfrage, die wir jemals hatten", erzählte der ehemalige stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Google, Eric Schmidt, in einem Interview mit Project Syndicate im Jahr 2015. "Aber wir hatten keinen bombensicheren Weg für unsere User, um das zu finden, was sie unbedingt wollten: Jennifer Lopez in diesem Kleid. Google Image Search war geboren."