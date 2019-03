Mode-Experte verrät: Was Männer ab 50 nicht tragen sollten

Den häufigsten Fehler, den Männer laut Clark machen, ist, an Dingen festzuhalten, in der Hoffnung, dass sie irgendwann einmal wieder in Mode kommen. Doch Mode-Revivals, wie aktuell jenes der Neunziger, seien der jüngeren Generation vorbehalten. Sein Motto: Weniger ist mehr. Die Zeit, sich an Trends zu orientieren, sei ab dem 50. Lebensjahr vorbei. Der reife Mann soll in Qualität investieren.