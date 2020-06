Endlich eine leistbare Kollektion von Mary-Kate & Ashley Olsen

Die Bik Bok by Mary-Kate Olsen and Ashley Olsen Collection erinnert mich von den klaren Linien und dem absoluten Verzicht auf jegliches Chichi ein bissl an The Row und auch an die neuen Saint-Laurent-Designs von Hedi Slimane, mit einem Hauch Ann Demeulemeester.

Androgyne Schwarzweißcoolness, schmale Silhouetten, Skinny Jeans, Elemente von Grunge (Karos und Transparenzen) und supercoole Bikerjacken. Preislich liegen die Teile sehr leistbar zwischen 13 € (filigrane Holzperlenkette mit Kreuzanhänger) und 350 € (Bikerjacke).

Derzeit liefert Bik Bok leider nur nach Schweden und Norwegen, aber vielleicht kennen Sie ja jemanden, der uns da was weiterschicken könnte?