Robert Pattinson badet in Dior Homme

Auf dem neuesten, diesmal von Dior selbst in Umlauf gebrachten Bild sitzt Pattinson voll angezogen in der Badewanne, während sich zwei nackte Frauenbeine gegen den Rand stützen.

Was will uns Regisseur Romain Gavras damit sagen? Männer baden gern komplett in Parfum? Nur Frauen ziehen sich in Badezimmern aus? Die besten Gespräche finden an ungewöhnlichen Orten statt? Robert Pattinson kann wie Justin Timberlake aussehen?