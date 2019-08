Ehemaliger Victoria's-Secret-Engel rechnet mit Zeit als Magermodel ab

"Ich war 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, mir Gedanken über das Aussehen meines Körpers zu machen" - für Emily DiDonato sind die Erinnerungen, die sie an ihre Anfangszeiten als Model hat, keine guten. In einem Video, das sie vor Kurzem auf ihrem Kanal online stellte, spricht die US-Amerikanerin erstmals offen über die unrealistischen Anforderungen in der Modelbranche und wie sie es schaffte, aus dem Teufelskreis, der sie immer dünner werden ließ, auszubrechen.

"Erfolg bedeutete für mich, dünn zu sein"

"Wir sind in den vergangenen Jahren mit einem ganz bestimmten Körperideal auf Plakaten und mithilfe von Marketing bombardiert worden und ich bin teilweise verantwortlich dafür", zeigt sich DiDonato selbstreflektiert. "Manchmal bin ich die Person in diesen Werbungen, die so retuschiert ist, dass sie nicht mehr aussieht, wie sie selbst."

Als sie nach der High School nach New York ging, habe sie ständig zu hören bekommen, dass sie zu kurvig und athletisch aussehe. "Es war eine Enttäuschung, denn ich dachte mir: Was muss ich tun, um erfolgreich zu sein?", erinnert sich die heute 28-Jährige. "Erfolg, bedeutete für mich, dünn zu sein."