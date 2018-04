Diese Sonnenbrillen liegen 2018 im Trend

Der ausgefallenste Trend der Saison wird Schauspieler Keanu Reeves wohl ein Schmunzeln entlocken, Supermodels wie Kendall Jenner und Bella Hadid sind jedoch bereits Fans der von der Science-Fiction-Trilogie "Matrix" inspirierten Brillen. Die mit kleinen Gläsern und mit kantigen oder nach außen hin spitz zulaufenden Modelle sind Teil des aktuellen Neunziger-Jahre-Revivals in der Modewelt, wie Katharina Schlager, Head of Design beim Label Andy Wolf Eyewear, weiß. "Mit kleinen Sonnenbrillen zeigt man mehr von sich und seinem Gesicht", sagt die Wienerin. Heißt: Dieser Trend ist etwas für Mutige – denn mit so einem Modell ist die Aufmerksamkeit der Mitmenschen garantiert.