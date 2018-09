Diese Mode werden wir im Frühjahr 2019 tragen

Ein paar große Namen sind noch ausständig. Westwood, Givenchy, Alexander McQueen, Akris, Thom Browne... Am Dienstag gehen die Pariser Modeschauen für das Frühjahr 2019 dann mit Chanel, Miu Miu und Louis Vuitton zu Ende. Sicher wieder mit spektakulären Inszenierungen. An denen es auch in den vorhergegangenen Modewochen in New York, London und Mailand keinen Mangel gab.

Los ging es mit Tom Ford. Der nicht nur aufregend sexy Modelle zeigte, sondern auch einen neuen Lippenstift präsentierte – für Boys und Girls, wie das dazugehörige wilde Video deutlich machte.