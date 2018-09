Diesen Ohrring-Trend lieben derzeit Modeexperten

Können Sie sich noch an das erste Musikvideo von Jennifer Lopez erinnern? In " If You Had My Love" präsentierte sich die Sängerin 2009 in einer weißen Hose mit passendem Tanktop auf unseren TV-Bildschirmen. Wenige Sekunden später bekam man die damals 28-Jährige in einer blauen Baggy-Hose bei einer schnellen Tanzeinlage zu sehen. Der verantwortliche Stylist legte der Newcomerin für beide Szenen Creolen an. In den darauffolgenden Jahren wurden die großen Ohrringe zu ihrem Markenzeichen - und dem ihrer Fans.

Bestseller: Goldene, breite Modelle

Über zwei Jahrzehnte später, nachdem sie so gut wie von der Bildfläche verschwunden waren, sind Creolen beliebter denn je. Ein Blick auf Instagram zeigt: Vom Stylisten bis zum Blogger hat bei Modeprofis jeweils mindestens ein Paar kreisförmiger Ohrringe (wieder) seinen Platz im Schmuckkästchen gefunden. Auch heute sind sehr große Modelle à la J.Lo. wieder gefragt.