Die wichtigsten Bademode-Trends 2019

Upgrade des Badeanzugs

Unsexy, gar altbacken, war sein Image zuletzt. "Dieses hat er nun endlich abgelegt", sagt Verena Hofer, Bademoden-Einkäuferin beim Steffl The Department Store. "Der Einteiler gehört zu den wichtigsten Trends dieses Jahres. Frauen sind mittlerweile viel selbstbewusster und wissen, dass sie auch sexy aussehen, wenn der Bauch verdeckt ist." Der Logo-Hype findet sich laut der Expertin heuer auf Badeanzügen wieder. "Sehr schön sind Modelle mit tiefem Rücken- oder hohem Beinausschnitt." Hofers Styling-Tipp: Abseits von Strand und Pool zu Jeansshorts und einer aufgeknöpften Bluse tragen.

Für die neuen Bikinis ließen sich Designer ausgerechnet von vergangenen Jahrzehnten inspirieren. "Zweiteiler haben wieder eine hohe Taille wie in den Sechzigern und den Siebzigern", sagt Hofer. "Sie machen schöne lange Beine und lassen den Bauch flacher wirken." Wer am liebsten zu Bademode in Unifarben greift, anstatt in die heuer ebenfalls trendigen auffälligen Muster (zwischen Leo und Zebra ist alles erlaubt) zu schlüpfen, kann mit veränderten Halterungen für Abwechslung sorgen: "One–Shoulder-Oberteile etwa lassen einen schlichten Bikini gleich viel spezieller wirken. Carmen-Tops sind ebenfalls tolle Hingucker."