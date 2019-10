Die neue Mode setzt auf Farbe, Dschungel- und Jeanslook

Bäume in New York

Damit war sie allerdings nicht die Erste. Bäume und Wald sind momentan bekanntlich ungemein in. Natürlich auch in der Modewelt. Schon am Beginn der neuen Saison, bei der New York Fashion Week, ließ Michael Kors sich den Laufsteg damit schmücken. Begründung: Seine Urgroßmutter, die aus Galizien (erst ein Teil Polens, dann Österreich-Ungarns) stammte, hätte Wald und Bäume geliebt.

Grandios die Show von Rihanna. Sie lud in eine Konzerthalle in Brooklyn, ließ die Bühne mit Stiegen und Fenstern schmücken, die 40 Minuten lang von Frauen jeder Körpergröße – darunter auch Modelgrößen wie Alek Wek, Cara Delevingne, Gigi und Bella Hadid – in sexy Unterwäsche betanzt wurden. Dazwischen gab es Auftritte von Popstars wie Halsey, DJ Khaled, Big Sean und Fat Joe.

Sehr kontrastreich dazu die total zurückgenommene Show von Tom Ford, bekanntlich als Nachfolger von Diane von Fürstenberg jetzt der neue Präsident des CFDA ( Council of Fashion Designers of America, der Non-Profit-Berufsverband der US-amerikanischer Modedesigner). Er lud in eine – dafür natürlich gesperrte – Metro-Station.

Diesel-Chef Renzo Rosso präsentierte sich und die neue Ret Tag X A-Cold-Wall Kooperation mit Samuel Ross. Nicole Miller ließ Ex-Supermodels auftreten, dabei auch Pat Cleveland, die erst im April bekannt gegeben hatte, dass sie an Darmkrebs erkrankt sei. Welch ein Jubel bei jedem ihrer Auftritte!

Oldtimer und dazu passende Musiker begeisterten Zuschauer und Models bei der Tommy Hilfiger/Zendaya-Show gleichermaßen. Für Aufsehen am Times Square sorgten Sonja Rubin und Kip Chapelle, die dort für ihre Modelinie eine Leuchtreklame blinken ließen.