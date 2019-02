In den Nullerjahren war in Nagelsalons rund um den Globus ein Look wie kein anderer gefragt: "Einmal French Manicure, bitte!", hieß der Wunsch der meisten Kundinnen. Die Spitzen der Nägel wurden weiß lackiert, darüber kam ein transparenter Lack. Irgendwann flaute auch dieser Hype ab - und die French Manicure wurde zum Beauty-Relikt erklärt. 2019 feiert sie in abgewandelter Form ihr großes Comeback.

Die French Manicure wurde 1975 von Orly-Gründer Jeff Pink als Lösung für Schauspielerinnen entwickelt, die eine Maniküre brauchten, die trotz verschiedener Outfitwechsel zu jedem Look passt. Etwas auffälliger sind die neuen Varianten der French Manicure.

Rote Spitzen und Asymmetrie

Fans von rotem Nagellack können diesen nun ausschließlich auf den Spitzen auftragen. Damit die farbigen Spitzen perfekt zur Geltung kommen, wird anschließend auf dem ganzen Nagel Klarlack appliziert.