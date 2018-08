Die drei wichtigsten Hosentrends für den Herbst

Cord

Das modische Revival der Siebziger Jahre geht vom Sommer fließend in den Herbst über - und beschert Modefans die gute alte Cordhose in neuen Farbtönen. Bereits vergangenen Winter haben viele Designer das einst als eingestaubt geltende Muster zurück auf den Laufsteg geholt, heuer kommt die Cordhose in neuen Farbtönen in die Läden. Neben Dunkelblau sind auch verschiedene Beerentöne vertreten.