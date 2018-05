Designerin behauptet, dass Meghans Kleid eine Kopie war

Unterdessen hat Emilia Wickstead auf die Negativ-Schlagzeilen rund um ihre Aussagen mit einem offiziellen Statement reagiert: "Ich bin über die Kommentare, die in den vergangenen Tagen in der Presse und online aufgetaucht sind, sehr traurig. (...) Ich denke nicht, dass ihr Kleid eine Kopie von einem unserer Designs war. Ich habe den größten Respekt für Clare Waight Keller und das Haus Givenchy - eine große Inspirationsquelle für mich", so die Designerin.

Zuerst lästern und dann zurückrudern? Eine gute PR-Maßnahme könnte man meinen. Schließlich suchen derzeit unzählige Bräute nach einem Kleid im Stil von Meghan Markle.