Der neue Nageltrend: Was sind Ballerina Nails?

Weg mit den knalligen Farben und den Grautönen, die in den letzten Jahren extrem angesagt waren: Jetzt sind die sogenannten Ballerina Nails gefragt. Im Grunde sind das einfach extrem gepflegte, kurz gefeilte Nägel in Rosé- und Nudefarben. Ganz so, wie es auch die britischen Herzoginnen Kate und Meghan oft tragen.

Die beiden sollen den Nagelack "Ballett Slipper" der Marke Essie benutzen - daher kommt auch der Name.