"Dandy Diary"-Blogger Carl Jakob Haupt ist tot

"Die Zeit, die wir beide miteinander hatten, war so intensiv, dass Worte sie nicht beschreiben können. Wir haben jeden Tag so miteinander gelebt, als wäre es unser letzter. Wir haben ein Leben geführt, das so von uns geprägt war, dass alles andere egal war. Wir haben bedingungslose Liebe erlebt", beschreibt das Giannina Haupt die Beziehung zu Carl Jakob Haupt.

Berührende Nachricht

Er und das Model Giannina Haupt waren seit 2016 ein Paar, im Jahr 2018 gaben sie sich auf Sizilien das Ja-Wort. Die 25-Jährige teilte auf der Fotobloggingplattform auch eine Nachricht, die sie diesen Monat von ihrem Ehemann erhalten hatte: "Du bist das Erste, an das ich denke, wenn ich morgens aufwache – und das Letzte, woran ich denke, wenn ich einschlafe. Und das, seit wir uns kennen. An jedem Tag. Und so wird es auch jetzt gewesen sein, wenn ich zum letzten Mal eingeschlafen bin."