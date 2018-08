Dänemark: Brigitte Macron und Prinzessin Mary sahen rot

Brigitte Macron ist für ihre Leidenschaft für Mode - vor allem jene von Louis Vuitton - bekannt. Wenig überraschend also, dass sich die Ehefrau von Emmanuel Macron beim Treffen mit dem dänischen Prinzenpaar in Kopenhagen für einen Look aus der aktuellen Kollektion des französischen Modehauses entschied. Die 65-Jährige wählte ein minimalistisches Cocktailkleid im Stil von Jackie Kennedy aus, dazu kombinierte sie einen farblich perfekt abgestimmten Mantel.