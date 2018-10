Herbstlich: Das ist die neue Trendhaarfarbe für Brünette

Satter Grundton, feurige Spitzen

Um die Haare im Trendlook erstrahlen zu lassen, gilt es mit der braunen Naturhaarfarbe zu spielen und sie mit kastanienbraunen bis rostroten Highlights zu ergänzen. Einen besonders natürlichen Farbeffekt erzielt man, indem die Chili-Highlights mithilfe der Balayagetechnik coloriert werden.

Während beim herkömmlichen Strähnchenverfahren einzelne Haarpartien abgeteilt, vom Ansatz bis in die Spitzen eingefärbt und mit Folie umwickelt werden, werden die Haarsträhnen bei der Balayage-Technik lose in die Hand genommen und mit der Farbe eingestrichen, ähnlich einer Fege-Bewegung. Der Haaransatz bleibt weitgehend unberührt. Auf diese Weise können unterschiedlich intensive Farbmischungen kreiert werden, die einen lebendigen Look zaubern.

Damit ist "Chili Chocolate Hair" ideal für alle, die bei ihrer braunen Grundhaarfarbe bleiben, diese aber etwas aufpeppen wollen.