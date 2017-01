"Für dieses Haus zu arbeiten war eine der lohnendsten Erfahrungen meiner Karriere", sagte Claire Waight Keller in einem offiziellen Statement, nachdem bekannt geworden war, dass sie Chloé verlässt. "Chloé ist eine Marke mit Werten, die mir am Herzen liegen und ich habe es sehr genossen mit einigen der größten Talente der Industrie zusammenzuarbeiten."

Mehr Zeit für die Familie

Die Herbst/Winter 2017/18 Kollektion wird die letzte sein, für die die Britin verantwortlich ist. Nachdem sie unter anderem bei Ralph Lauren und Pringle of Scotland gearbeitete hatte, wechselte Keller 2011 zur Marke Chloé - und baute diese zu einer der erfolgreichsten auf dem Markt auf. "Claire war in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Partnerin für Chloé", sagte Geoffroy De la Bourdonnaye, Präsident von Chloé, gegenüber Business of Fashion. Sie habe dabei geholfen, die Marke zu verjüngen, indem sie den Kollektionen einen Hauch Coolness und Leichtigkeit hinzufügte.

Die Designerin möchte scheinbar mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Diese ist bereits wieder von Paris nach London zurückgezogen. Ende März endet das Dienstverhältnis mit dem französischen Modehaus. Ihre Nachfolge soll angeblich Natacha Ramsay-Levi antreten, die derzeit an der Seite von Nicolas Ghesquière bei Louis Vuitton arbeitet.

Foto: APA/AFP/BERTRAND GUAY