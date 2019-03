Chefdesigner weg: Modehaus Cavalli kommt nicht aus der Krise

Paul Surridge, seit Mai 2017 Kreativdirektor des italienischen Modehauses Roberto Cavalli, hat das Unternehmen verlassen. Auf Instagram teilte der 44-jährige Brite am Montag mit, er wolle sich Projekten widmen, die er wegen seines Engagements bei Roberto Cavalli aufgegeben hatte.

Vom Erfolgskurs abgekommen

Surridge, der in den vergangenen Jahren für Jil Sander, Burberry und Calvin Klein tätig war, hatte die Aufgabe, das Label wieder auf Erfolgskurs zu bringen, was ihm jedoch nicht gelungen ist. Seit einigen Wochen liegt die Produktion im Florentiner Unternehmen still, beklagten die Gewerkschaften, die um die Jobs der Angestellten bangen.