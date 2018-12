Roberto Cavalli beschimpft erfolgreichste Modebloggerin der Welt

15 Millionen Follower wollen auf Instagram alles über ihr Leben und ihre Outfits wissen. Damit ist Chiara Ferragni die erfolgreichste Modebloggerin der Welt. Doch während scheinbar jeder nahmhafte Designer mit ihr arbeiten möchte, wettert nun Roberto Cavalli gegen die Italienerin.

"Du bist eine Geldmaschine!"

"Du wirbst nur für deinen Bauchnabel! Was glaubst, du wer du bist? Du bist eine Geldmaschine! Es steckt weder Spontanität noch Liebe in dem, was du machst", kommentierte der Designer ein Foto auf Chiaras Profil, das sie in Unterwäsche zeigt. Sie würde nur große Modemarken ausnützen, um ihren eigenen Erfolg zu steigern.