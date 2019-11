Céline Dion zeigt, wie ein stylishes Ü50-Weihnachtsoutfit aussieht

Wenn Céline Dion nach dem perfekten Outfit gefragt werden würde, wäre die Antwort wohl: Hauptsache nicht langweilig. Mit über 50 zeigt die Sängerin, dass sie von klischeehaften Moderegeln, wie "Niemals von Kopf bis Fuß in Rot" und "reife Frauen sollten zu schlichteren Outfits greifen", nichts hält. In den vergangenen Tagen zeigte sich der Weltstar in gleich drei Outfits, die als perfekte Vorlage für die anstehenden Feiertage dienen. Sie haben noch keine Ahnung, was Sie zu Weihnachten und Silvester anziehen sollen? Voilà.

Rot, Denim und Metallic

Für alle, denen der Sinn nach Rot steht, führte Dion jüngst in New York eine Kombination aus. Die 51-Jährige stylte zu einer Satinhose in kräftigem Rot einen Rollkragen-Pullover in einer dunklen Nuance. Dazu noch Samt-Blazer und Samt-Schuhe - fertig ist der Look, der nach Weihnachten schreit. Tipp: So wie die Sängerin hochwertige Materialien wie Seide und Samt für einen interessanten Effekt mischen.