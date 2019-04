Warum diese Modekollektion im Gefängnis produziert wird

Den aktuellsten Modetrends zu folgen, wird für immer mehr Kunden zweitrangig. Gut aussehen soll ein neues Kleidungsstück, jedoch zunehmend auch fair und nachhaltig produziert sein. Ein Blick auf das Etikett soll sicherstellen, dass das Stück nicht in Asien, Afrika, Lateinamerika oder Osteuropa produziert wurde. Ist ein Produkt als "Made in Italy", oder aus einem anderen EU-Mitgliedsstaat stammend, deklariert, wird guten Gewissens zugegriffen. Dass die in Billiglohnländern lebenden Menschen ebenso ihren Lebensunterhalt verdienen müssen, wird dabei häufig vergessen.

Veronica D’Souza, Gründerin des dänischen Labels Carcel, produziert ihre Kollektionen ganz bewusst nicht in ihrem Heimatland. Ihre Pullover aus hochwertiger Wolle und luxuriöser Seide werden von Frauen genäht, die in Gefängnissen in Peru und Thailand sitzen. Nicht, um Kosten einzusparen, sondern um den Insassinnen die Möglichkeit zu geben, für ihre Kinder zu sorgen und für die Zeit nach der Haft eine finanzielle Grundlage zu schaffen.