Braut-Styling: Diese Frisuren empfehlen heimische Haarprofis

Flower Power

Haarschmuck aus frischen Blumen gehört zu den wichtigsten Brautfrisuren-Trends des Jahres. "Nach dem Föhnen werden leichte Wellen mit Lockenstab oder Glätteisen kreiert. Die Haare am höchsten Punkt des Kopfes leicht nach hinten antoupieren und locker am Hinterkopf zusammen nehmen. Diese können entweder strähnenweise oder mit einem dünnen Haargummi befestigt werden. Die Frisur mit den Blütenklammern fixieren. Durch leichtes herausziehen einzelner Strähnen wirkt der Look lässiger und leichter", sagt Bernhard Plasil von Ossig.