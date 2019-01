Bloggerin DariaDaria sagt Billigmodekette Primark den Kampf an

Über 11.000 Mal wurde Alizadehs Posting mittlerweile gelikt, über 200 Beiträge unter dem Hashtag #iwouldneverworkwithprimark finden sich bereits. Immer wieder war Primark in den vergangenen Jahren in der Kritik. Den zahlreichen Negativ-Schlagzeilen versucht das Unternehmen mit verschiedenen Aktionen entgegenzuwirken. Anfang 2018 wurde eine Liste aller Lieferanten veröffentlicht, in der Hoffnung, den Branchentrend zu mehr Transparenz für sich nützen zu können.