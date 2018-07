Berliner Polizei darf Bewerber mit Tattoos nicht ablehnen

Die Berliner Polizeiführung hat bei der Ablehnung eines Bewerbers aufgrund von Tätowierungen ohne straf- oder beamtenrechtliche Relevanz keinen eigenen Ermessensspielraum. Das entschied das Verwaltungsgericht Berlin nach Angaben vom Donnerstag in einem Eilverfahren.

Allein dem Gesetzgeber stehe es zu, über die generelle Zulässigkeit von Tätowierungen im öffentlichen Dienst zu entscheiden. Eine entsprechende Regelung gebe es in Berlin aber nicht. Mit der Entscheidung gab das Gericht einem 26-jährigen Bewerber für den mittleren Polizeidienst bei der Schutzpolizei recht, dem der Polizeipräsident unter Hinweis auf seine Tätowierungen an Armen, Handgelenk und Schulter die Einstellung verweigert hatte. Die Polizei ist nun vorerst verpflichtet, den Mann weiter am Auswahlverfahren teilnehmen zu lassen.

Die Entscheidung ist nicht endgültig, eine Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ist möglich. Ob der Mann tatsächlich eingestellt wird, ist nach Gerichtsangaben unklar. Das hänge unter anderem von seiner gesundheitlichen Eignung ab.