Berlin Fashion Week: Lena Hoschek zeigte Hexen in Tüll und Spitze

Kleidermacherin Lena Hoschek hat für ihre neue Kollektion die Sprache der Blumen, Fetischerotik und eine Prise Magie zusammengerührt. Mit ihren am Mittwochnachmittag auf der Fashion Week Berlin vorgestellten Entwürfen erklärt sie Frühjahr und Sommer 2020 zur "Season Of The Witch" (Jahreszeit der Hexe, Anm.) voller Gegensätze: zerbrechlich und dominant, unschuldig und verrucht, zart und robust.

Die Statement-Stücke aus dem "Mode-Hexenkessel" der Steirerin spiegeln ihre Naturverbundenheit wider: Der "Morning Dew Skirt" aus viel Tüll erinnert an eine mit Morgentau benetzte Wiese. Das "Luna Dress" in rauchigem Blau könnte sie bei einem Mondscheinspaziergang erdacht haben.

Luxuriöse Bondage-Looks

Zarte Spitzenstoffe und handfeste Baumwolle verschmolzen miteinander. Eine wichtige Rolle spielte Tüll, der sich beispielsweise nachtschwarz über mit Blumen bedruckte Röcke legt. Selbst helle Blumenkleidchen waren oft schwarz eingefasst oder mit einer schwarzen Masche verziert.