Fashion Week: Zwischen Haute Couture und Dirndl

Es ist ein elitärer Kreis, der sich die Mode, die in den vergangenen Tagen in Paris präsentiert wurde, leisten kann. Ab 10.000 Euro sind die Haute-Couture-Entwürfe zu haben – sie können allerdings auch bis zu einer Million kosten. Der Preis speilt für die weltweit rund 4000 Kundinnen keine Rolle. Sie kaufen innerhalb von fünf Minuten bis zu 20 Kreationen, wie Karl Lagerfeld vor einigen Jahren in einem Interview mit dem Telegraph verriet.

Dem verstorbenen Modemacher hätte die Präsentation seiner langjährigen rechten Hand Virginie Viard sicherlich gut gefallen. Die neue Chefdesignerin von Chanel zeigte im Grand Palais ihre erste Haute-Couture-Kollektion.

Die Location ließ sie in eine riesige Bibliothek umgestalten. Neben den für das französische Modehaus typischen Tweed-Entwürfen (Mäntel in Midi-Länge) waren ein Mantelkleid aus rotem Samt und bodenlange Metallic-Röcke zu floralen Blusen die Hingucker. Vieles mit flachen Schuhen kombiniert.