Werden wir so künftig unsere Augenbrauen tragen?

Puder, Wachs und Tönungen für die Augenbrauen gehören künftig der Vergangenheit an. Zumindest, wenn man sich die Bilder von der in New York gerade stattgefundenen Modeschau von Alexander Wang ansieht. Der Modemacher präsentierte dort seine neuen Entwürfe für die Herbstsaison 2019.

Neunziger-Look für die Augenbrauen

Zu Lederhosen, Leomänteln und von Matrix inspirierten Sonnenbrillen ließ der Designer seinen Models die Augenbrauen bleichen. "Wir wollten, dass sie ein bisschen cooler aussehen", sagte Diane Kendal, Chef-Visagistin bei Nars, im Gespräch mit Refinery 29. Die Beauty-Expertin wollte mit unsichtbaren Augenbrauen einen Neunzigerjahre-Look kreieren.