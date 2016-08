1. Make-up auf ungewaschener Haut auftragen

Wenn die Zeit morgens meist knapp ist, wird öfter mal auf ausgiebiges Gesichtwaschen verzichtet und gleich die Foundation oder das Puder aufgetragen. Diese Angewohnheit kann auf Dauer zu hartnäckigen Pickeln führen. Auch die Hände sollten zuvor gereinigt werden, um die Übertragung von Bakterien zu verhindern.

2. Vorher auf Pflege vergessen

Die aufgetragene Foundation kann noch so hochwertig sein - wenn sich darunter weder Serum noch Tagescreme befinden, wird sich das Make-up innerhalb weniger Stunden in Fältchen absetzen, da die Haut nicht ausreichend durchfeuchtet ist. Extra-Tipp: Die Hautpflege zehn Minuten einziehen lassen.

3. Zuerst schminken, dann föhnen

Was in welcher Reihenfolge gemacht wird, ist an sich Geschmackssache. Jedoch empfiehlt es sich vor allem an heißen Tagen, zuerst zu föhnen. Wer zuvor Foundation aufträgt, schwitzt anschließend beim Föhnen - und verkürzt somit die Haltbarkeit des Make-ups. Des weiteren kann die Kombination aus Schweiß und Foundation dazu führen, dass die Poren verstopfen.

Foto: Getty Images/iStockphoto/ValuaVitaly/iStockphoto

4. Mit alten Produkten arbeiten

Auch wenn das Fläschen oder die Tube noch nicht leer sind - nicht jedes Produkt hat eine lange Haltbarkeit. Diese ist an einem Zeichen mit Monatsangabe auf der Rückseite der Verpackung zu erkennen. Bei Produkten, die rund um das Auge aufgetragen werden, ist besondere Vorsicht geboten: Mascara, Lidschatten und Concealer können zu unangenehmen Augeninfektionen führen, wenn sie veraltet sind, da sich darin zahlreiche Bakterien ansammeln.

5. Nicht ausreichend verblenden

Wenn das Make-up unnatürlich aussieht, liegt es meist an schleißiger Verblendung mit dem Pinsel oder den Fingern. Bei Foundation muss darauf geachtet werden, dass die Übergänge zu Haaransatz, Ohren und Hals unsichtbar sind. Bei Rouge und Bronzing-Puder mit möglichst wenig Produkt beginnen und erst bei Bedarf mehr auftragen, damit keine optischen Balken entstehen.