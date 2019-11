Barbara Schöneberger gibt Beauty-Tipps für Männer - und erntet Shitstorm

"Also jetzt mal ehrlich Freunde. Irgendwann ist auch einmal Schluss", beginnt Barbara Schöneberger eines ihrer aktuellsten Videos auf dem Instagram-Account ihres Magazins Barbara. "Männer dürfen von mir aus lustige hochgekrempelte Hosen tragen und kurze Jacketts, die über dem Arsch enden - dann macht das, wenn ihr wollt. Aber wenn ihr euch jetzt auch noch schminkt, ich finde irgendwo ist auch mal ein Punkt."

"Calm down grandma"

Ihre Message ist unmissverständlich: "Männer, bitte nicht schminken! Auch nicht die Augenschatten abdecken. Das ist auch schon schminken. Und auch nicht die Wangen irgendwie betonen oder so." Was Frau Schöneberger dem anderen Geschlecht am liebsten auch verbieten möchte: Zu viel Parfum benutzen. Erlaubt sei, sich "irgendwas ins Gesicht zu schmieren".