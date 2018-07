Legen Crocs ihr schlechtes Image nun endgültig ab?

"Es ist ein sehr innovativer Schuh. Er ist leicht, er wird in einem Stück aus einem Formschaum gefertigt und genau diese Techniken sowie die Arbeit mit solchen Materialien ist typisch für Balenciaga", sagte Gvasalia damals im Interview mit der US-Vogue. Auch Christopher Kane schickte seine Models bereits in Crocs über den Laufsteg, wo sie in Kombination mit eleganten Kleidern präsentiert wurden.