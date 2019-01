Australian Open: Serena Williams' Outfit hatte ernsten Hintergrund

Sie hat es wieder getan. Nein, nicht nur souverän ein Spiel gewonnen, sondern dabei auch ein Tennis-Outfit der etwas anderen Art ausgeführt. Am Dienstag betrat Serena Williams zu ihrem Match gegen Tatjana Maria bei den Australian Open den Court in einem schwarzen Mantel, in dem sie sich zunächst aufwärmte.

Burberry-Mantel und Kompressionsstrümpfe

Aufmerksame Zuseher bemerkten sofort: Das gute Stück stammte nicht von irgendeinem Sporthersteller, sondern von der britischen Luxusmodemarke Burberry. Zu Spielbeginn musste die Sportlerin diesen natürlich ablegen. Darunter kam ein grüner Einteiler zum Vorschein.