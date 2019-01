Australian Open: Serena Williams und Zverev eine Runde weiter

Die siebenmalige Australian Open Siegerin Serena Williams hat bei den diesjährigen Australian Open in der ersten Runde die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria besiegt. Die langjährige Nummer eins aus den USA siegte über die Fed-Cup-Spielerin am Dienstag in Melbourne mit 6:0, 6:2.

Serena Williams kann mit einem weiteren Triumph ihren 24. Grand-Slam-Titel holen und damit den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. Die 37-Jährige erregte einmal mehr mit ihrem Outfit Aufsehen. Nachdem sie einen kurzen schwarzen Mantel nach dem Aufwärmen abgelegt hatte, bestritt Serena Williams das Match in einem eng anliegenden grünen Einteiler.